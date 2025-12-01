В Оренбурге произошла эвакуация посетителей торгового центра «Гулливер»
Вечером 1 декабря из торгово-развлекательного центра «Гулливер» в Оренбурге эвакуировали сотрудников и посетителей, а парковку освободили от автомобилей.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Силовики начали осмотр здания. На место прибыли сотрудники МЧС, медики, Росгвардия и полиция. По предварительным данным, эвакуация связана с анонимным сообщением. После проверки торговый центр продолжит работу.
Этот инцидент не первый за день. Ранее в Оренбуржье эвакуировали образовательные учреждения и места общественного пребывания. В Кувандыке из-за анонимных сообщений эвакуировали четыре школы.