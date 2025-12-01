Госдума готовится принять закон об упрощении поступления в колледж еще в пяти регионах

Комитет Госдумы по просвещению одобрил к принятию в первом чтении законопроект, продлевающий до 2029 года эксперимент по расширению доступности среднего профессионального образования (СПО). Поправки планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 2 декабря.

Речь идет о пилотном проекте, который стартовал в 2025 году. Девятиклассники из Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области получили возможность сдать два ОГЭ — русский язык и математику, если они не собирались продолжать обучение в старшей школе и решили получить СПО. По итогам пилота 51 тыс. выпускников школ, или 26,1% от общего числа девятиклассников, в этих субъектах воспользовались новой возможностью и сдали только два обязательных ОГЭ. Участвующие в пилоте регионы гарантировали таким детям поступление в колледжи на бюджет. Для этого количество мест в СПО было увеличено по сравнению с 2024 годом: в Москве — на 37%, в Санкт-Петербурге — на 30%, в Липецкой области — на 27%. Количество девятиклассников, не сдавших ОГЭ, сократилось по итогам пилота на 40%. Такие данные приводит думский комитет по просвещению в опубликованном заключении.

Одобренный законопроект также присоединяет к пилоту Республику Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области. «Возможность реализации в 2026–2029 годах эксперимента в восьми субъектах РФ позволит учесть потребности как самих обучающихся, так и субъектов с учетом специфики рынка труда и дефицита рабочих кадров, социально-экономических особенностей и общего уровня образования в соответствующем регионе»,— говорится в заключении комитета по просвещению.

Иван Буранов