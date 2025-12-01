Белгородский губернатор поручил усилить качественную работу с инвесторами

На оперативном совещании 1 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заслушал доклад о системе сопровождения инвестиционных проектов и планах по ее совершенствованию. Как сообщили в областном правительстве, глава региона поручил подчиненным в начале 2026 года проанализировать, как государственные инвестиции помогли увеличить доходную часть для предприятий, валовую прибыль, налоги, рабочие места в рамках инвестпроектов, утвержденных с 2021 по 2025 годы.

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

В Белгородской области действует двухуровневая система взаимодействия с инвесторами. К региональному уровню относятся проекты с инвестициями более 100 млн руб. В 2025 году в инвестиционный портфель региона включено 158 проектов с общим объемом свыше 500 млрд руб. Сопровождение обеспечивает региональное министерство экономического развития и промышленности, а также АО «Корпорация "Развитие"». Муниципальный уровень в свою очередь ориентирован на проекты менее 100 млн. С инвесторами работают 22 инвестиционных муниципальных уполномоченных, этот институт сформирован в каждом муниципальном образовании. Оба уровня включают путь от обращения инвестора до запуска проекта с полным циклом сопровождения и оказания мер поддержки.

Белгородские власти подготовили три направления совершенствования системы сопровождения инвестпроектов. Первое — изменение схемы взаимодействия муниципальных образований и «Корпорации "Развитие"». Предполагается закрепить кураторов «Корпорации» для поддержки инвестиционных уполномоченных в муниципалитетах по вопросам сопровождения инвесторов, консультирования и подбора мер поддержки.

Второе направление — формирование рейтинга инвестиционной активности муниципальных команд. В 2026 году во всех муниципалитетах планируется сформировать земельный банк под проекты на каждую из ключевых отраслей экономики муниципалитета, а также разработать карту нагрузок на инженерные сети. Дополнительно главы муниципалитетов совместно с инвестиционными уполномоченными подготовят не менее пяти приоритетных проектов. В результате сформируют реестры приоритетных проектов муниципального уровня для оказания мер поддержки с областного уровня.

Третье направление — внедрение электронной системы сопровождения инвестиционных проектов. В Белгородской области планируют создать единую электронную систему, через которую обеспечат доступ инвестора к истории проекта, понятный порядок действий и прозрачность процедур.

«К сожалению, работа с внешними инвесторами у нас практически отсутствует, а внутренние инвесторы развивают свои предприятия без помощи муниципальных образований. Хотя некоторые компании получили достаточно большой объем государственной помощи за последние несколько лет, и мы вкладывали федеральные и областные средства в развитие отдельных направлений. Как пример — мы проводим уже несколько лет конкурс «Новые возможности». Средства на его проведение окупаются в первые полгода за счет тех новых компаний, которые создаются, и налоговых платежей, которые оплачиваются. А дальше для областного и муниципального бюджетов уже идет сверхприбыль за счет увеличивающейся налоговой массы. Мы регулярно проводим этот конкурс, потому что это точно востребованный, даже не образовательный, а инвестиционный продукт на территории Белгородской области, один из самых успешных в Российской Федерации»,— подчеркнул Вячеслав Гладков.

По данным правительства Белгородской области, объем инвестиций в регионе с 2021 по 2024 год последовательно вырос с 168,8 млрд руб. до 241,1 млрд руб. В 2025 году сумма прогнозируется на уровне 265 млрд руб.