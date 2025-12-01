Костин назвал причины укрепления рубля

Глава ВТБ Андрей Костин связывает укрепление рубля прежде всего со снижением импорта, что привело к снижению спроса на иностранную валюту в России. Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters перед форумом «Россия зовет!».

По словам господина Костина, курс российской валюты не выгоден ни бюджету, ни экспортерам. Он подчеркнул, что правительству следует прекратить продажу валюты, включая юань. «Там несколько факторов. Прежде всего – низкий импорт. Продажу валюты, юаней, правительством тоже надо прекратить. Вот, пожалуй, и все»,— сказал он.

Глава ВТБ признался, что не до конца понимает, как сейчас формируются курсы валют. Он предположил, что механизм может проходить через юань, поскольку «долларовый курс на бирже не формируется», а Центробанк ориентируется на отдельные сделки банков. «Сегодняшний курс, конечно, не устраивает ни бюджет, ни экспортеров»,— добавил господин Костин.

Он также отметил, что спрос на валюту упал повсеместно, включая граждан России, которые «даже перестали доллары накапливать». В подтверждение тенденции 28 ноября курс юаня на Московской бирже снизился почти на 3% по сравнению с уровнем конца октября.

Центробанк России в ноябрьском обзоре ключевой ставки сообщил, что фундаментальные причины укрепления рубля связаны не только с жесткой денежно-кредитной политикой, но и с ограничениями импорта, снижением спроса на иностранные активы и продажей валюты из Фонда национального благосостояния. Регулятор при этом отметил, что недавнее ослабление рубля в августе—начале сентября было вызвано временными факторами, которые уже прекратили свое действие.