Объем торгов Мосбиржи в ноябре превысил 149 трлн рублей

В ноябре объем торгов на Московской бирже (MOEX: MOEX) составил 149,2 трлн руб., сообщили в пресс-службе. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями достиг 2,3 трлн руб. при среднедневном объеме 87,8 млрд руб.

Объем торгов облигациями, исключая однодневные бумаги, составил 4,4 трлн руб. (среднедневной объем — 167,3 млрд руб.). Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций достиг 3 трлн руб., включая однодневные облигации на 244 млрд руб.

На срочном рынке объем торгов составил 11,5 трлн руб. со среднедневным объемом 440,8 млрд руб. На денежном рынке объем торгов достиг 116,9 трлн руб. при среднедневном объеме 4,5 трлн руб.