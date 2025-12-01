Глава МИД Эстонии: Украине было бы неразумно атаковать танкеры в Балтике

Вооруженным силам Украины было бы неразумно атаковать танкеры с российской нефтью в Балтийском море, поскольку это может привести к эскалации ситуации. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна

Фото: Tingshu Wang / Reuters Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна

Фото: Tingshu Wang / Reuters

«Через Финский залив проходит свыше 60% российского экспорта газа и нефти, и это по-прежнему колоссальная нагрузка, которая приходится на коридор шириной около шести морских миль. Мы не говорили "не приходите сюда", но разумнее было бы этого не делать…»,— сказал министр в эфире эстонского вещателя ERR.

Украина «имеет полное право уничтожать военные объекты на территории России», заявил Маргус Цахкна. Однако международные воды — это «немного другая тема», добавил он.

28 ноября в территориальных водах Турции загорелись два танкера под флагом Гамбии Kairos и Virat, которые шли в Новороссийск. В турецком Министерстве транспорта допустили, что возгорание могло начаться из-за подрыва на мине или удара беспилотника. BBC сообщила, что источник в украинских спецслужбах подтвердил причастность Киева к атаке на танкеры.