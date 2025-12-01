Центр Выборга могут закрыть для автомобилей с 2027 года

Через год в Выборге могут ввести ограничения для проезда автомобилей в исторический центр. До этого срока планируется установить видеокамеры, которые будут отслеживать транспортный поток, сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

О планах властей региона рассказал вице-губернатор Владимир Цой. Ранее глава области Александр Дрозденко предложил закрыть центр Выборга для транспорта ради сохранения культурно-исторического наследия.

По словам господина Цоя, специальные камеры планируется установить в Выборге к 2027 году. Только после этого можно будет обсуждать конкретные меры, подчеркнул он: «Например, временное перекрытие въезда для туристов по выходным или в праздничные дни». Вице-губернатор добавил, что также сперва предстоит внести изменения в местное законодательство.