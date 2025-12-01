Директором НОВАТа назначен экс-глава нижегородского оперного театра

Новым директором Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) назначен Айрат Тухватуллин, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минкультуры РФ. Он сменил на этом посту Ару Карапетяна, который возглавлял НОВАТ с января 2018 года.

До этого назначения господин Тухватуллин руководил Нижегородским государственным академическим театром оперы и балета имени А.С. Пушкина.

В разные периоды возглавлял Театр Сергея Безрукова, московский «Театр Луны», Театр драмы в Ярославле, а также почти два года работал первым заместителем художественного руководителя — директора МХТ имени Чехова.

Александра Стрелкова