Новоселье итальянской марки

Открытие флагманского бутика Emiliano Zapata в ГУМе — это очередная веха в истории модного дома, которая началась в Стамбуле в 1992 году. Позднее она продолжилась в Италии, где безупречное мастерство работы с кожей, современные технологии и точность в каждой детали определили дальнейший путь марки.

Мужская коллекция осень-зима 2025/26 следует этой традиции, используя благородные ткани от мануфактур, которые являются частью итальянского текстильного наследия. Кашемир, альпака, тонкая шерсть и шелк дополняют коллекцию, позволяя выразить свою эстетику в новых материалах. С открытием бутика в ГУМе Emiliano Zapata привносит в Москву свое видение, основанное на итальянском мастерстве и уважении к высококачественным материалам.

Нина Никифорова