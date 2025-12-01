Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Первая партия дагестанского риса ушла на экспорт в 2025 году

Дагестан впервые за несколько лет отправил на экспорт партию риса, выращенного в регионе. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

По информации ведомства, две машины с продукцией ООО «Нива» из Кизлярского района направились в Азербайджан. Компания занимается полным циклом изготовления — от выращивания до переработки и упаковки зерна.

Правительство России ввело до конца 2025 года тарифную квоту на вывоз 50 тыс. тонн рисовой крупы и шелушеного риса в страны, не входящие в Евразийский экономический союз.

«Власти региона продолжают искать новые рынки сбыта и открывать возможности для местной продукции по всему миру», — говорится в сообщении.

Валентина Любашенко

