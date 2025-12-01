Первая партия дагестанского риса ушла на экспорт в 2025 году
Дагестан впервые за несколько лет отправил на экспорт партию риса, выращенного в регионе. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ
По информации ведомства, две машины с продукцией ООО «Нива» из Кизлярского района направились в Азербайджан. Компания занимается полным циклом изготовления — от выращивания до переработки и упаковки зерна.
Правительство России ввело до конца 2025 года тарифную квоту на вывоз 50 тыс. тонн рисовой крупы и шелушеного риса в страны, не входящие в Евразийский экономический союз.
«Власти региона продолжают искать новые рынки сбыта и открывать возможности для местной продукции по всему миру», — говорится в сообщении.