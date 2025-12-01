Владелец работающего в Ленобласти сельхозхолдинга CBS признан банкротом

Арбитражный суд Волгоградской области признал банкротом Илью Чурина, владельца агрохолдинга CBS, в состав которого входят крупные предприятия в Ленинградской области. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Иск к предпринимателю подал Сбербанк. Летом 2025 года кредитная организация направила в арбитраж заявления о банкротстве девяти юридических лиц, входящих в холдинг, включая ООО «Сибиэс Волосово», Волосовский комбикормовый завод и предприятие «Дубрава». Две компании — «Волосовский ККЗ» и «Дубрава» — уже признаны банкротами. Судебное разбирательство в отношении «Сибиэс Волосово», задолженность которого перед кредиторами превышает 150 млн рублей, продолжается.

В реестр требований кредиторов Ильи Чурина пока включено менее 10 млн рублей, отметили опрошенные «Фонтанкой» юристы. При этом ряд структур CBS проходит процедуру конкурсного производства по упрощенной схеме для ликвидируемых должников, что, по оценке экспертов, указывает на отсутствие планов по сохранению активов.

В Ленинградскую область входят ключевые активы CBS — Волосовский комбикормовый завод, мощности по производству рапсового масла, а также арендованные площадки Русско-Высоцкой птицефабрики. По данным СПАРК, в 2024 году выручка «Сибиэс Волосово» превысила 3,1 млрд рублей, «Волосовского ККЗ» — 605 млн рублей.

Участники рынка, на которых ссылается издание, считают, что активы в регионе представляют интерес для профильных инвесторов. При этом сложности могут возникнуть с Русско-Высоцкой птицефабрикой: предприятие работает на арендованных площадях и занимает небольшой объем рынка.

По мнению собеседников СМИ, для потенциальных покупателей привлекательнее самостоятельное расширение мощностей, чем вхождение в действующий локальный проект.

Артемий Чулков