Банк России поддержит скидки маркетплейсов при сохранении выбора способов оплаты

Банк России поддерживает предоставление скидок маркетплейсами, но настаивает на разнообразии платежных инструментов для потребителей. Об этом сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин, передает ТАСС.

По его словам, регулятор активно сотрудничает с Минэкономразвития по вопросам финансовых услуг на электронных платформах. Основная позиция ведомства — маркетплейсы способствуют конкуренции, что положительно сказывается на рынке. Господин Чистюхин при этом подчеркнул, что у потребителей должен быть доступ к разнообразным платежным инструментам.

Владимир Чистюхин добавил, что эту тему еще предстоит обсуждать. Он выразил уверенность в том, что будет найдено оптимальное решение: «Чтобы и поддержать новую развивающуюся отрасль электронной коммерции, и одновременно с этим защитить потребителей».