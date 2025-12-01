Ярославские студенты-кораблестроители прошли обучение в Петербурге

Подготовка инженеров-судостроителей в Ярославской области вышла на новый уровень благодаря сотрудничеству Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) и Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ). Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Фото: Правительство Ярославской области

Студенты ЯГТУ прошли обучение в СПбГМТУ, углубив знания и получив практический опыт. Губернатор Михаил Евраев подчеркнул важность этого для региона, где расположены заводы крупных российских судостроительных корпораций.

«О необходимости подготовки квалифицированных инженерных кадров мы говорили еще в прошлом году на расширенном совещании под председательством помощника президента России Николая Патрушева. Вскоре готовить судостроителей будет и РГАТУ имени Соловьева. Вуз подписал соглашение с петербургским университетом, первый набор запланирован на 2027 год»,— отметил Михаил Евраев.

Во время обучения в Санкт-Петербурге студенты посещали лабораторию «Умное судостроение», где работали над проектами в области цифровых и интеллектуальных производственных технологий. Они также посетили Канонерский и Средне-Невский судостроительные заводы, где узнали о работе предприятий в годы Великой Отечественной войны и современном строительстве судов.

«В Санкт-Петербурге студенты первого набора смогли глубоко погрузиться в мир судостроения и с точки зрения славной исторической традиции, и в ракурсе высокотехнологичного будущего. Уверена, что полученный объем вдохновения, мотивации, а также насмотренность, приобретенные навыки и знания замотивируют ребят на полную отдачу»,— сказала ректор ЯГТУ Елена Степанова.

Антон Голицын