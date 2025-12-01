Родственники погибших возмущены обжалованием приговора создателям «Мистера Сидра»

Опрошенные «Ъ» родственники погибших и пострадавших в результате употребления суррогатного напитка «Мистер Сидр» возмущены, что предприниматели Анар Гусейнов и Артем Айрапетян обжаловали приговор. Всего жертвами контрафакта стали 50 человек, еще 66 граждан пострадали.

Некоторые родственники жертв употребления смертоносного суррогата назвали цинизмом факт обжалования и без того мягкого, на их взгляд, приговора бизнесменам. «После фактического убийства полсотни человек хватило наглости пожаловаться на девять и восемь пребывания в колонии. Наверно, так они ценят человеческие жизни»,— прокомментировала родственница погибшей самарской семьи.

Красноглинский районный суд Самары приговорил Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна к девяти и восьми годам колонии общего режима соответственно. Прокуратура требовала по десять лет лишения свободы каждому.

Расследованием дела занималось ГСУ Следственного комитета России. По версии следствия, поставщик сырья Артем Айрапетян купил на черном рынке приблизительно 4 тыс. л метилового спирта, похищенного полицейским со склада ГУ МВД России по Самарской области. Этот спирт позднее Анар Гусейнов добавил во фруктовый сок для производства напитков под брендами «Мистер Сидр» и «Лето сидр». Всего бизнесмену удалось продать более 30 тыс. литров опасного для жизни сидра.

Производственная площадка находилась в поселке Винтай Красноглинского района Самары и принадлежала ООО «Анди». По некоторым данным, контрафактный алкоголь, от которого умерли десятки жителей Поволжья, производили на частном пивоваренном заводе «Варка», основанном в 2020 году в селе Винтай Самарской области. Министерство промышленности и торговли Самарской области в 2021 году присвоило марке пива «Нехило», производимого на заводе «Варка», звание «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области».

Андрей Сазонов