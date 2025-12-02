Блочный характер

АО «Башкоммунэнерго» и мэрии Кумертау удалось доказать законность концессионного соглашения на строительство трех блочных котельных и шести теплоисточников взамен Кумертауской ТЭЦ. Подписанный весной 2022 года договор предполагал более 1,5 млрд руб. инвестиций, однако с действиями сторон не согласилась антимонопольная служба. УФАС признало сделку антиконкурентной, а мэрия вынуждена была отказаться от проекта. Тем не менее, в трех судебных инстанциях «Башкоммунэнерго» и администрация отстояли законность соглашения.

Арбитражный суд Уральского округа отклонил жалобу Управления ФАС по Башкирии на решения судов нижестоящих инстанций, признавших законным концессионное соглашение между администрацией Кумертау и АО «Башкоммунэнерго» на децентрализацию городских тепловых сетей.

Как сообщал «Ъ», в начале 2022 года правительство Башкирии поручило региональному министерству ЖКХ, мэрии Кумертау и Республиканской коммунальной компании (РКК, отвечает за инвестпроекты в сфере ЖКХ) разработать «дорожную карту» децентрализации системы теплоснабжения города.

В апреле того же года АО «Башкоммунэнерго» (принадлежит минземимуществу Башкирии, управляется РКК) предложило городским властям заключить концессионное соглашение и построить три блочно-модульные котельные общей мощностью 225 МВт и шесть теплоисточников мощностью 3,3 МВт. Они должны были заменить морально устаревшую Кумертаускую ТЭЦ. Стоимость проекта составила более 1,5 млрд руб., из них около 1,2 млрд руб. должен был выделить федеральный Фонд национального благосостояния, 233 млн руб. — местный бюджет. Вложения самого «Башкоммунэнерго» оценивались в 1,2 млн руб.

Перед тем, как принять предложение, мэрия объявила торги в ожидании заявок от других компаний, однако их не было.

Идея децентрализации системы теплоснабжения была оформлена и в постановлении администрации Кумертау «Об актуализации схемы теплоснабжения...».

Планы участников концессии вызвали недовольство ООО «Кумертауская ТЭЦ», которое в письме главе администрации заявило, что новая схема теплоснабжения противоречит генплану города. По нему именно Кумертауская ТЭЦ должна была до 2036 года оставаться основным источником теплоснабжения города, настаивала компания. Кроме того, с действиями властей не согласилась и прокуратура, которая в мае 2023 года оспорила новую схему в суде.

Позицию оператора ТЭЦ поддержала и антимонопольная служба: в июне 2023 года она признала соглашение между мэрией и «Башкоммунэнерго» антиконкурентным. Осенью того же года администрация Кумертау отказалась от реализации планов по децентрализации сетей (см. «Ъ» от 27 сентября 2023 года).

Между тем, и мэрия, и «Башкоммунэнерго» обратились с исковыми заявлениями в арбитражный суд Башкирии с просьбой признать решение ведомства незаконным. Весной этого года их требования были удовлетворены (см. «Ъ» от 10 апреля), а в августе ведомство не смогло оспорить судебный акт в апелляционной инстанции.

В кассационной жалобе УФАС пыталось доказать, что мэрия Кумертау вместо заключения соглашения с «Башкоммунэнерго» должна была выбрать подрядчика для строительства новых источников теплоснабжения с помощью торгов. Кроме того, считает ведомство, суды нижестоящих инстанций не учли, что ранее была признана незаконной новая схема теплоснабжения города, предполагавшая замену мощностей ТЭЦ блочно-модульными котельными. В целом, по мнению антимонопольного органа, администрация путем соглашения с «Башкоммунэнерго» пыталась ограничить участие в строительстве новых объектов других компаний, а также устранить с рынка действующую организацию в лице ООО «Кумертауская ТЭЦ».

Кассационная коллегия не нашла подтверждений доводам УФАС.

Наиболее свежая схема теплоснабжения принята администрацией Кумертау в июне этого года. Приоритет в ней отдан Кумертауской ТЭЦ и действующим котельным. В то же время подчеркивается, что для обеспечения теплом территорий новой застройки, где целесообразность использования мощностей ТЭЦ существенно снижается, возможно строительство блочно-модульных котельных.

«В данном деле управление остается при своей позиции»,— прокомментировали «Ъ» в пресс-службе УФАС.

Адвокат «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле полагает, что «суды правильно расценили обстоятельства спора и верно применили нормы материального и процессуального права». «Вероятно, логика продолжения судебного спора после отказа от новой схемы скрывается в самом несогласии сторон с решением УФАС, ведь след от этого решения может, теоретически, накладывать негативные правовые последствия для субъектов концессии независимо от прекращения спорных правоотношений»,— отметил адвокат.

