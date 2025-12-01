Казань не вошла в претенденты на звание «Молодежная столица»

Стартовало народное голосование на звание «Молодежная столица России» 2026 года. Голосование на Госуслугах продлится до 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России. Казань не попала в число претендентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань не попала в число претендентов на звание «Молодежная столица России»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Казань не попала в число претендентов на звание «Молодежная столица России»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На звание «Молодежная столица» претендуют шесть региональных центров: Вологда, Салехард, Смоленск, Сыктывкар, Томск и Челябинск. В параллельной номинации «Город молодежи» для малых городов соперничают Выкса, Елец, Новый Уренгой, Норильск, Старая Русса и Шерегеш.

С 25 по 29 ноября Казань принимала XXXIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». В мероприятии участвовало более 2 тыс. студентов из 82 регионов страны.

Анар Зейналов