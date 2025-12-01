Каллас: ЕС передал Украине больше 187 млрд евро

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас заявила, что с начала 2022 года «Европа уже предоставила Украине более 187 млрд евро».

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас

Фото: Yves Herman / Reuters

Фото: Yves Herman / Reuters

«Наша задача — сделать все возможное, чтобы поддержать жертву, а не поощрять агрессию, — подчеркнула госпожа Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран ЕС. — Цель — справедливый и прочный мир, а не сделка, которая закладывает основу для новой войны».

По мнению Каи Каллас, «стабильное финансирование для Украины имеет ключевое значение». Она подчеркнула, что в октябре лидеры ЕС согласовали план финансовой поддержки Киева на следующие два года. По ее словам, на встрече министров обороны также обсуждалась возможность увеличения военной поддержки Украины.