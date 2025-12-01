Краевая психбольница выплатит компенсацию за гибель ребенка в ДТП

Индустриальный райсуд взыскал компенсацию морального вреда в размере 1,2 млн руб. с филиала «Чайковский» ГБУЗ ПК «Краевая клиническая психиатрическая больница» в пользу матери погибшей в ДТП несовершеннолетней. Медучреждение выступает законным представителем признанного невменяемым водителя, находившегося за рулем угнанного авто. Как сообщает пресс-служба краевого суда, заочное решение в законную силу не вступило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации суда, в результате трагического ДТП, произошедшего весной 2022 года, погибла 16-летняя пермячка. Автомобиль, совершивший наезд на пешеходов на «зебре», оказался угнанным. За рулем авто находился нетрезвый 47-летний водитель. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Постановлением Индустриального райсуда уголовное дело в отношении злоумышленника было прекращено — он был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение.

Суд счел, что трагедии можно было избежать, если бы владелец автомобиля выполнил свои обязанности и обезопасил машину. По мнению суда, он нарушил правила дорожного движения, оставив ключи в салоне. Это позволило постороннему лицу беспрепятственно угнать автомобиль и совершить ДТП со смертельным исходом. С владельца угнанного автомобиля суд взыскал в пользу матери погибшей 300 тыс. руб.