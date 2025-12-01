В Пятигорске оглашен приговор по делу о хищении около 10 млн рублей

В Пятигорске суд приговорил к четырем с половиной годам колонии общего режима 30-летнего жителя соседнего региона за мошенничество на 9,7 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил, что с июля 2022 года по февраль 2023 года фигурант, представившись федеральным государственным служащим, предложил знакомому представителю юрлица за деньги помочь в организации поставок лекарств в больницы Дагестана, а также содействие во включении в список приоритетных поставщиков медикаментов в ЛНР и ДНР.

Кроме того, подсудимый предложил потерпевшему устроить его сына в высшее военное учебное заведение с дальнейшим трудоустройством в правоохранительные органы и посодействовать в объективном расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении его близкого родственника.

«В сентябре 2024 года, в момент получения от потерпевшего денежных средств за содействие в прекращении уголовного преследования его сына, злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов. В результате мошеннических действий мужчины потерпевшему причинен ущерб на общую сумму около 9,7 млн руб.»,— отметили в ведомстве.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Наталья Белоштейн