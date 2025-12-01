Глава минсельхоза Кузбасса покинул свой пост

Министр сельского хозяйства Кузбасса, заместитель председателя правительства региона Андрей Ариткулов покинул свой пост «в связи с переходом на другое место работы», сообщил он в своем Telegram-канале.

Господин Ариткулов работал в должности первого замначальника департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности области с сентября 2018 года. В декабре того же года возглавил департамент. Как писал «Ъ-Сибирь», в октябре прошлого года должности зампредседателя правительства региона по агропромышленному комплексу и министра сельского хозяйства были объединены.

В период с 2005-го по 2018 год Андрей Ариткулов занимал руководящие должности в коммерческих предприятиях Иркутской и Кемеровской областей. Перед этим он в течение трех лет работал в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по Кемеровской области: сначала — старшим и главным государственным налоговым инспектором, затем — заместителем начальника отдела камерального контроля.

Александра Стрелкова