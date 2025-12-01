Глава МИД Японии заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

Правительство Японии намерено, несмотря на текущие сложности во взаимоотношениях, решить все спорные вопросы с Россией, сохраняющиеся после Второй мировой войны. Об этом заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

Заявление прозвучало в ходе встречи министра с мэром города Нэмуро Масатоси Исигаки. Глава города, расположенного в ближайшей к России префектуре Хоккайдо, передал письмо с просьбой ускорить решение проблемы «северных территорий» (так в Японии называют южную часть Курильских островов). Мэр попросил возобновить взаимодействие с островами, особенно касательно вопроса о посещении могил.

В ответ министр Мотэги заверил, что этот вопрос остается важнейшим в отношениях Токио и Москвы, передает ТАСС. Он также отметил, что, несмотря на текущие сложности, курс на заключение мирного договора с РФ неизменен.