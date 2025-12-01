Более 6000 купленных на Апраксином дворе пачек сигарет уничтожат по решению суда

Индивидуального предпринимателя Руслана Каримова привлекли к ответственности за нелегальный оборот табачных изделий без маркировки в Санкт-Петербурге. За это у него изъяли 6029 пачек сигарет, они подлежат уничтожению.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, предприниматель 12 ноября прошлого года приобрел на территории Апраксина двора сигареты у неустановленного лица. При этом Каримов не имеет соответствующего разрешения или специального права.

Предприниматель продавал сигареты в магазине «Табак 24» в поселке Песочный. С учетом минимальной рыночной стоимости табачных изделий на тот момент (129 рублей за пачку) общая стоимость изъятой продукции составила чуть более 777 тыс. рублей. Суд назначил штраф в размере 150 тыс. рублей, все пачки сигарет уничтожат.

Татьяна Титаева