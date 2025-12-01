Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Саудовская Аравия поддержала безвизовый режим

Будет ли интересно туристическое направление для россиян

Россияне смогут посетить Саудовскую Аравию без визы уже в следующем году. На территории страны будет разрешено находиться вплоть до трех месяцев. Аналогичные условия действуют и для граждан королевства, которые хотят поехать в РФ. В августе между Москвой и Эр-Риядом запустили прямые авиарейсы, стоимость билетов начинается от 12 тыс. руб.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Соглашение о безвизовом режиме — логичное продолжение этого шага, заметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. По его словам, Саудовская Аравия уже стала популярным направлением для путешествий: «Надо понимать, что авиасообщение будет расширяться. Это планы появления рейсов не только в Эр-Рияд, но и в Джедду, а Джедда — это деловая и развлекательная столица королевства. Самый главный фактор, который точно будет его развивать, это предстоящий чемпионат мира по футболу и полноценное функционирование пляжного кластера The Red Sea (это колоссальная береговая линия с отелями мировых брендов). Если говорить по поводу ограничений, то в части посещения исламских святынь они касаются только немусульман. Наши граждане из мусульманских регионов в рамках туристических поездок вполне могут их посещать, за исключением периода хаджа, когда требуется специальная виза. А вот совершать малый хадж (умру) они могут как раз круглогодично. Поэтому однозначно потенциал будет расти.

На цену поездки отмена визы существенно не влияет, но эта картина теперь сравнялась со всеми остальными странами Перскидкого залива. У королевства в ближайшие годы точно будет второе место по туризму, если там произойдут концептуальные изменения, в частности, отмена запрета на алкоголь в туристических локациях. Видим, что либерализация началась: там уже открываются торгующие им магазины. Если говорить в общем, то Саудовская Аравия — огромное направление, там есть и пляжный, и экскурсионный, и событийный туризм. Поэтому перспективы довольно интересны».

В Саудовской Аравии регулярно проходят деловые мероприятия, поэтому страна привлекательна и в плане развития бизнес-туризма, отметил председатель совета директоров холдинга «ВИП- сервис» Дмитрий Горин: «После отмены виз количество поездок будет увеличиваться как из Саудовской Аравии, так и из России.Также статистика показывает в целом увеличение именно деловых и экономических контактов со странами Ближнего Востока. Это касается многих безвизовых стран, а сейчас, кстати, это совпало с двухсторонней отменой виз между Россией и Китаем. Что касается Саудовской Аравии, то новые отели в стране дают возможность интересных туров для отдыха на Красном море. Если говорить о классическом туризме, то здесь надо очень много сделать для продвижения и доступной информации об этой прекрасной стране. Российские туроператоры продавали и формировали пакетные предложения для клиентов. Я знаю, что наши коллеги сейчас очень активно развивают и выездной туризм в Саудовскую Аравию из России».

Сейчас цены на недельные туры в королевство начинаются от 100 тыс. руб., убедился “Ъ FM”. В стоимость входит перелет из Москвы и проживание в трехзвездном отеле на берегу Красного моря. Отдых в курортной зоне The Red Sea на северо-востоке страны обойдется в более крупную сумму, от 700 тыс. руб.

Никита Путятин

