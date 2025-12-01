Cadila Pharmaceuticals отложила строительство фармзавода в Кузбассе

Реализация проекта индийской компании Cadila Pharmaceuticals по созданию в Кемеровской области (Кузбассе) инновационного фармацевтического комплекса и завода инъекционных препаратов отложена на неопределенный срок. «Партнерам из Индии были предложены площадки для реализации инвестиционного проекта. Однако из-за сложившихся условий и ограниченности бюджета индийской стороны реализация проектной инициативы на территории региона приостановлена на неопределенное время», — сообщили «Интерфаксу» в региональном департаменте информационной политики.

О проекте создания в Кемеровской области фармацевтического предприятия с объемом инвестиций в 10 млрд руб. впервые стало известно в июне 2024 года. Тогда же губернатор Кузбасса Илья Середюк провел рабочую встречу с руководством Cadila Pharmaceuticals Limited. Индийская сторона сообщила, что готова предоставить три варианта проектов производства лекарственных средств, востребованных у населения.

Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и фармкомпанией. Предполагалось, что комплекс будет выпускать гастроэнтерологические препараты, а также средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Мощность завода заявлялась в объеме более 1 млрд единиц лекарств и около 1,5 тыс. т активных фармацевтических ингредиентов в год. Запуск предприятия планировался в 2027 году.

Индийская Cadila занимается разработкой, производством и продажей фармпродукции, в том числе препаратов крови, средств для лечения бронхолегочных заболеваний и антибиотиков. Всего компания работает более чем в 45 терапевтических направлениях, имеет производственные мощности в Индии и Эфиопии.

Лолита Белова