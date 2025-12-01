В Петербурге построят канализационную сеть, чтобы исключить стоки в Малую Невку

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» объявило конкурс с начальной ценой в 298,7 млн рублей на строительство в Петроградском районе канализационной сети для переключения прямых выпусков стоков. Соответствующая публикация появилась на ЕИС «Закупки» 1 декабря.

Речь идет о переключении выпусков сточных вод в Малую Невку на Песочной набережной и у Большого Крестовского моста. Cогласно проекту контракта, работы должны будут завершиться до 6 сентября 2027 года. Предусмотрено строительство трех участков канализационной сети с выходами на нынешний коллектор.

Артемий Чулков