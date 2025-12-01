В Нижегородской области с начала года высадили 5,9 тысячи гектаров новых лесов

За год в Нижегородской области высадили более 5,9 тыс. га новых лесов. По данным областного минлесхоза, это на 18% больше планового показателя.

В министерстве отметили, что 2,3 тыс. га. лесов были восстановлены с использованием посадочного материала с закрытой корневой системой.

Для создания новых лесов используют посадочный материал ели и сосны, выращенных в современном селекционно-семеноводческом комплексе «Семеновский спецсемлесхоз».

На 2026 году для восстановления лесов в Нижегородской области уже подготовили 1 тыс. га.

Андрей Репин