«Росатом» готовится к тендеру на строительство АЭС в Саудовской Аравии

«Росатом» готовит тендерную документацию для строительства атомной электростанции в Саудовской Аравии. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Идет подготовка к тендеру. Наши саудовские коллеги должны определить конкретные даты, но сейчас известны условия и страны, которые хотят участвовать»,— сообщил журналистам господин Новак (цитата по «Интерфаксу»).

Россия предлагает Саудовской Аравии поставки сжиженного природного газа (СПГ) в случае заинтересованности королевства, заявил вице-премьер. Однако участие страны в российских СПГ-проектах не обсуждалось, добавил он.

15 октября глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация продвигается в том, чтобы выиграть тендер в Саудовской Аравии на строительство АЭС. Однако, сообщил тогда он, окончательное решение будет принимать королевство.