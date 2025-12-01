Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов ушел в отставку

Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов оставил свой пост 1 декабря и завершил службу в таможенных органах, сообщили в пресс-службе ведомства. Он возглавлял управление с июля 2020 года.

Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления

Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления

Господин Фролов родился в 1970 году. Он начал свою карьеру в 1995 году инспектором в Курганской таможне. В 2007-2008 годы занимал должность первого заместителя начальника УТУ, в 2008-2012 годы — начальника Челябинской таможни, затем начальника департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности аппарата полпреда президента в УрФО. В декабре 2018 года вновь занял пост первого заместителя начальника УТУ.

Временно исполнять обязанности начальника Уральского таможенного управления будет Сергей Епифанов. Ранее он руководил Уральской электронной таможней.

Полина Бабинцева

Новости компаний Все