Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов ушел в отставку

Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов оставил свой пост 1 декабря и завершил службу в таможенных органах, сообщили в пресс-службе ведомства. Он возглавлял управление с июля 2020 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления

Господин Фролов родился в 1970 году. Он начал свою карьеру в 1995 году инспектором в Курганской таможне. В 2007-2008 годы занимал должность первого заместителя начальника УТУ, в 2008-2012 годы — начальника Челябинской таможни, затем начальника департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности аппарата полпреда президента в УрФО. В декабре 2018 года вновь занял пост первого заместителя начальника УТУ.

Временно исполнять обязанности начальника Уральского таможенного управления будет Сергей Епифанов. Ранее он руководил Уральской электронной таможней.

Полина Бабинцева