Курортная недвижимость попала под снос

В Краснодарском крае суд по иску прокуратуры постановил истребовать из чужого незаконного владения территорию под коттеджным поселком «Буревестник» в пригороде Туапсе. Построенные на участке жилые здания признаны самовольными. В числе ответчиков оказались Ольга и Кирилл Хахалевы, мать и сын бывшего судьи краевого суда Елены Хахалевой.

Елена Хахалева

Фото: Краснодарский краевой суд

Туапсинский районный суд удовлетворил требование прокуратуры о признании самовольным строительством и о сносе коттеджного поселка «Буревестник» в поселке Ольгинка под Туапсе. Об этом “Ъ” рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. В пользу государства из чужого незаконного владения истребованы 65 участков, которыми обладают 54 человека, в числе которых Ольга и Кирилл Хахалевы, мать и сын бывшего судьи краевого суда Елены Хахалевой. Родственникам экс-судьи принадлежат два участка, на одном из которых расположены жилые здания.

Территория, по поводу которой прокуратура обратилась в суд, изначально была предоставлена администрацией Туапсинского района в пользование компании «Сургутспецжилстрой» для эксплуатации хозяйственных объектов. На участке площадью 0,5 га началось строительство гаражных боксов, которые в 2003 году были выставлены на продажу. После приобретения недостроенных объектов покупатели меняли разрешенный вид использования с «гаражей» на «жилые объекты», а затем выкупали у муниципалитета участки под зданиями по льготной цене.

В 2024 году прокуратура Туапсинского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере землепользования. Надзорное ведомство установило, что участок под коттеджным поселком «Буревестник» относится к особо охраняемой территории лечебно-оздоровительных местностей регионального значения (курорты Туапсинского района Шепси, Гизель-Дере, Небуг, Новомихайловский, Джубга; границы установлены в 1988 году).

Прокуратура пришла к выводу, что участки выбыли из государственной собственности незаконно — право распоряжения землей принадлежало субъекту федерации, а не муниципалитету.

Краснодарский край лишился возможности использовать территорию в публичных интересах в соответствии с целевым назначением — для организации профилактики и лечения граждан, говорится в заключении прокуратуры. Надзорное ведомство обратилась в суд за истребованием земли из чужого незаконного владения.

Суд согласился с доводами прокуратуры о том, что на спорной территории запрещается размещение объектов и сооружений, не связанных с развитием курортного лечения и отдыха. Кроме того, при возведении коттеджей в поселке «Буревестник» выявлены многочисленные нарушения градостроительных норм.

Семья Елены Хахалевой, возглавлявшей административную коллегию Краснодарского краевого суда, попала в поле зрения СМИ летом 2017 года после дорогостоящей свадьбы дочери судьи Софьи Хахалевой. Вскоре после этого стало известно, что сын судьи Кирилл Хахалев является гражданским мужем Анастасии Рязанской, внучки тогдашнего председателя краевого суда Александра Чернова. Кирилл Хахалев в тот момент занимал должность заместителя главы комитета по правовым вопросам законодательного собрания края. В 2018 году Елена Хахалева ушла с должности председателя коллегии, а в 2020 году Высшая квалификационная коллегия судей досрочно прекратила ее полномочия судьи, после чего в отношении экс-судьи было возбуждено дело о мошенничестве. Кирилл Хахалев не стал продолжать карьеру депутата, отказавшись от избрания на новый срок. Экс-судью России не выдали из-за границы.

Анна Перова, Краснодар