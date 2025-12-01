Опубликована стоимость самой дорогой Lada Niva Travel с новым мотором

АвтоВАЗ представил обновленный внедорожник Niva Travel с новым 1,8-литровым двигателем мощностью 90 л.с. Изменения коснулись подвески, трансмиссии и диодной оптики. Модель доступна в шести комплектациях, включая флагманскую версию за 1,79 млн руб.

На сайте Lada опубликован новый прайс-лист. Стартовая цена обновленной Niva Travel составляет 1,39 млн руб., что на 76 тыс. руб. дороже предыдущей версии. Базовая комплектация Classic включает 15-дюймовые стальные диски, подушку безопасности, ABS и подогрев зеркал.

Версия Comfort за 1,5 млн руб. добавляет пассажирскую подушку безопасности, LED-фонари и кондиционер. Комплектация Life за 1,57 млн руб. включает LED-фары и легкосплавные диски. Enjoy за 1,69 млн руб. предлагает парктроники, камеру заднего вида и мультимедиа-систему с сервисами «Яндекса». Версия Techno за 1,76 млн руб. оснащена LED-противотуманками, сиденьем с регулировками и 17-дюймовыми дисками.

Андрей Сазонов