Пушкин против Лермонтова

Национальная премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» объявила своих номинантов. В шорт-лист вошли 21 полнометражный игровой фильм и шесть сериалов, премьеры которых состоялись в период с 1 декабря 2024 года по 30 ноября 2025 года. Лидерами по количеству номинаций среди фильмов стали «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова, выдвинутый на награды в десяти категориях, и «Лермонтов» Бакура Бакурадзе с девятью номинациями. Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: «Централ Партнершип» Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: «Централ Партнершип»

Голосование киноведов, кинокритиков и журналистов, входящих в экспертный совет «Белого слона», началось 1 декабря. Оно определит лауреатов премии в 13 номинациях. Претенденты на награды еще в трех — «Лучший анимационный фильм», «Лучший документальный фильм» и «Лучший короткометражный игровой фильм» — будут объявлены в ближайшее время.

Премия «Белый слон» — одна из старейших в современной России. Она вручается ежегодно с 1998 года, когда ее под названием «Золотой овен» учредили тогдашний президент Гильдии киноведов и кинокритиков Мирон Черненко и продюсер Марк Рудинштейн, чтобы привлечь больше внимания к отечественному авторскому кино. До недавнего времени «Белый слон», получивший это название в 2005 году, вручался под эгидой гильдии. Однако в феврале 2021 года гильдия сняла с себя обязанности учредителя и организатора, и премия стала независимой, какой она, единственная в России, и остается по сей день.

В этом году в шорт-листе «Белого слона» сошлись как хиты кинопроката — музыкальный байопик «Пророк. История Александра Пушкина», заработавший более 1,6 млрд руб., музыкальная же сказка «Алиса в Стране чудес» Юрия Хмельницкого, собравшая кассу около 1,2 млрд руб., и шпионский боевик «Красный шелк» Андрея Волгина со скромными на этом фоне 688 млн руб.,— так и авторские фильмы, часть которых до широкого зрителя еще не добралась, а была показана только на фестивалях.

Правда, «Алисе…» и «Красному шелку» досталось всего по одной номинации: за лучшую женскую роль второго плана для Паулины Андреевой в первом случае и за лучшую музыку для композитора Михаила Афанасьева — во втором.

Зато «Пророк…» получил целых десять номинаций: помимо главной, «Лучший игровой полнометражный фильм», критики отметили картину за режиссуру, сценарий (Василий Зоркий, Андрей Курганов при участии Феликса Умарова), операторскую работу (Михаил Хасая), работу художников (Алексей Падерин, Сергей Зайков), музыку (Райан Оттер), звук (Алексей Самоделко), главную мужскую роль (Юра Борисов) и мужскую роль второго плана (Сергей Гилев), а также включили ее в категорию «Лучший полнометражный игровой дебют».

На втором месте с девятью номинациями оказался фильм «Лермонтов» Бакура Бакурадзе. Картины о двух главных русских поэтах будут конкурировать во всех перечисленных категориях, кроме музыкальной и, естественно, дебютантской (Бакурадзе, в отличие от Умарова, уже практически классик отечественного кино). Вместо них у «Лермонтова» номинация за лучшую женскую роль второго плана для Веры Енгалычевой.

Третье место (по восемь номинаций у каждого) разделили «Ветер» Сергея Члиянца и «Здесь был Юра» Сергея Малкина, которые выйдут в прокат в следующем году. Их премьеры состоялись на фестивалях «Дух огня» и «Маяк» соответственно, где оба фильма взяли главные призы. В главной номинации «Белого слона» они сойдутся кроме «Пророка…» и «Лермонтова» с картинами «День рождения Сидни Люмета» Рауля Гейдарова, «Картины дружеских связей» Софьи Райзман и «Над вечным покоем» Светланы Проскуриной.

«Здесь был Юра», «День рождения Сидни Люмета» и «Картины дружеских связей» также будут соперниками «Пророка…» в номинации «Лучший полнометражный игровой дебют» вместе с фильмами «Фейерверки днем» Нины Воловой, «Счастлив, когда ты нет» Игоря Марченко и «Семейное счастье» Стаси Толстой (вообще, это вторая ее картина, но в данном случае организаторы решили руководствоваться регламентом, принятым на европейских кинопремиях).

В номинации лучший сериал выдвинуты «Аутсорс» Душана Глигорова, «Бар “Один звонок”» Сергея Филатова, «Дыши» Анны Кузнецовой, «Пингвины моей мамы» (второй сезон) Надежды Степановой, «Подслушано в Рыбинске» Петра Тодоровского-младшего и «Путешествие на солнце и обратно» Романа Михайлова.

Голосование экспертов продлится до 18 января 2026 года, а имена победителей огласят в конце января.