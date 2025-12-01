Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам
Рособрнадзор объявил предостережения СПбГУ, МГЛУ и Волгоградскому ГАУ
Рособрнадзор вынес предостережения трем вузам, включая Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), за нарушение образовательных норм. Предостережения касаются «недопустимости нарушений обязательных требований».
«Рособрнадзор ... предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля», — указано в сообщении.
В Едином реестре контрольных мероприятий указано, что СПбГУ принимает локальные нормативные акты, не соответствующие российскому законодательству.
Предостережения также получили Волгоградский государственный аграрный университет (Волгоградский ГАУ) и Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ).