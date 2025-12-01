Экс-замглавы Алатыря осужден за взятки на 115 тысяч рублей

В Чувашии бывший заместитель главы Алатыря признан виновным в получении двух взяток на общую сумму 115 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

Суд установил, что преступления совершены в марте и сентябре 2022 года, когда осужденный занимал должность начальника отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города.

Следствие установило, что чиновник дважды получил деньги и имущество от предпринимателя за содействие в заключении муниципального контракта на благоустройство детского парка.

Суд назначил наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штрафа в размере 2,8 млн руб., а также лишил права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления 3,5 года.

Анна Кайдалова