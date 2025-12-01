Отгрузка промышленной продукции в Ставропольском крае выросла на 10%

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленного характера в Ставропольском крае за январь–октябрь 2025 года составил 621,5 млрд руб., увеличившись на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, следует из данных Северо-Кавказстата.

Сократилось производство в сфере добычи полезных ископаемых на 9,7%, до 25,5 млрд руб., тогда как в обрабатывающих производствах объем вырос на 9,8%, достигнув 479,6 млрд руб. Электроснабжение, газ и пар, а также кондиционирование воздуха увеличились на 17,1% — до 95,2 млрд руб. Производство в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов поднялось на 15,2%, составив 21,3 млрд руб.

Особенно заметен рост в фармацевтике — выпуск лекарственных средств и медицинских материалов вырос на 40,7%. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов увеличилось на 39,5%, обработка древесины и производство изделий из дерева — на 22,8%. Производство металлических изделий, исключая машины и оборудование, выросло на 20,2%, текстиля — на 16,9%, компьютеров и электронных изделий — на 9,4%, одежды — на 8,9%.

В некоторых отраслях промышленности наблюдаются двузначные темпы прироста: мясные кулинарные изделия выросли в 2,6 раза, лакокрасочные материалы — в 1,6 раза. Производство спредов увеличилось на 44,5%, сыров — на 26,7%, колбасных изделий — на 20,5%. Мясо крупного рогатого скота, свинина и баранина увеличили выпуск на 11,9%, кондитерские изделия — на 10,3%. Производство упаковочных пластмассовых изделий поднялось на 4,2%, а полуфабрикатов мясных — на 3,6%.

По итогам первых девяти месяцев 2025 года предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Ставрополья выпустили продукции на сумму 146 млрд руб., что превосходит показатель 2024 года на 13%. Рост промышленного производства поддерживается устойчивым спросом и расширением ассортимента продукции, отметили в правительстве края. Ранее в 2025 году уже фиксировался существенный рост отгрузок на отдельных предприятиях краевого центра — в городе Ставрополе отгрузка продукции промышленного производства за январь–август увеличилась на 22,2% и достигла 69,6 млрд руб.

