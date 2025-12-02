В Уфе открыли телеканал о культуре

В Уфе официально открылся новый культурный телеканал «Сангат», чье тестовое вещание началось весной этого года в Rutube и «ВКонтакте». В прошлом году грант Президентского фонда культурных инициатив на создание нового телеканала выиграл Центр современной драматургии и режиссуры Башкирии, совместно с киностудией «Башкортостан»

В программе телеканала — трансляции спектаклей и концертов, фильмы башкирских кинематографистов, видеогиды по музеям и документальные проекты о наследии региона. В будущем планируются интервью с деятелями искусства и репортажи с культурных мероприятий.

В Rutube у канала 372 подписчика, во «Вконтакте» — 110.

Олег Вахитов