Бойца ММА Оганесяна арестовали в Тульской области по делу о вымогательстве

Мастера спорта России по смешанным единоборствам (MMA) Тиграна Оганесяна арестовали в Тульской области. Он обвиняется в создании межэтнической группировки, которая занималась вымогательством, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По версии следствия, Оганесян создал в спортклубе Щекино секцию, среди учеников которой были представители национальных диаспор. Оганесян привлек их к разбоям и вымогательству, утверждает собеседник ТАСС. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве.

Telegram-канал Baza пишет, что участники группировки выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и требовали у жертв деньги — от 500 тыс. руб. до 800 тыс. руб.

«ММА со всей строгостью осуждает любое нарушение закона и подтверждает свою приверженность принципам законности и правопорядка»,— отмечается в заявлении тульской федерации ММА. Там подчеркнули, что Оганесян не является членом организации.

36-летний Оганесян неоднократно побеждал на турнирах по борьбе, проходящих в Туле. 28 февраля он стал чемпионом турнира «Битва за Тулу», сообщала пресс-служба тульской федерации ММА.