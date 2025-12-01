В ДТП в Дагестане один несовершеннолетний погиб и трое получили травмы

На окраине села Цолода Ахвахского района в ДТП с участием автомобиля «УАЗ Hunter» погиб 16-летний юноша, еще трое пассажиров 14, 15 и 16 лет получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Дагестан.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

ДТП с летальным исходом произошло в результате самопроизвольного съезда в обрыв высотой 10 м стоящего на обочине автомобиля «УАЗ Hunter», принадлежащего местному жителю.

Наталья Белоштейн