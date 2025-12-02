Национальная дистрибьютерская компания отсудила у «Башспирта» 9 млн рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «Национальная дистрибьютерская компания» о взыскании с АО «Башспирт» неустойки в размере 9 млн руб. по договору от сентября 2019 года.

Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Как ранее сообщал «Ъ», НДК, выступающая исключительным лицензиатом товарного знака «Пшеничная элитная» (сам бренд принадлежит заводу «Кристалл»), заключила в 2019 году сублицензионный договор с «Башспиртом» на производство водки под этой маркой. После того, как башкирский производитель начал выпуск аналогичного продукта под маркой «Пшеничная премиум» между компаниями возник конфликт.

На рассмотрении суда находится еще один иск Национальной дистрибьютерской компании к «Башспирту» — на 72 млн руб. Ближайшее заседание назначено на 5 декабря.

Олег Вахитов