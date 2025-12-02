В октябре доля отказов по заявкам на потребкредиты в Башкирии составила 76%

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в Башкирии в октябре 2025 года составила 75,7%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,5 процентных пунктов

Наибольшие доли отказов по заявкам на потребкредиты в регионах были зафиксированы в Новосибирской (78,3%) и Омской (77,8%) областях, Краснодарском крае (77,6%), а также в Кемеровской (77,3%) и Оренбургской (77,1%) областях.

В среднем по стране доля отказов составила 76%.

При этом наиболее серьезная динамика роста доли отказов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — в Москве (+11%), Московской области (+10,1%), Санкт-Петербурге (+10,1%), а также в Самарской (+9,9%) и Нижегородской (+9,4%) областях.

Наименьший рост данного показателя был отмечен в Забайкальском (+5,5%) и Хабаровском (+5,8%) краях, Иркутской области (+6,3%), а также в Ставропольском (+6,4%) и Башкирии (+6,5%).

Олег Вахитов