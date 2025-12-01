Платная парковка с 1 декабря начала работать еще на 29 участках дорог в Петербурге
В зону платной парковки вошли 29 участков дорог в Центральном и Адмиралтейском районах Санкт-Петербурга. Список пополнили 1000 машиномест, сообщили в комитете по транспорту.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Для стоянки транспортных средств доступно всего 1154 места, в том числе 141 участок для бесплатной парковки автомобилей петербуржцев с ограниченными возможностями здоровья. В течение трех месяцев там будет действовать КЗ 1 — час парковки стоит 100 рублей.
Большая часть машиномест расположена на Дворцовой набережной, на набережной Обводного канала и канала Грибоедова. Ознакомиться с изменениями автомобилисты могут в приложении «Парковки Санкт-Петербурга».