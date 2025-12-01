В Самарской области окружающей среде причинен ущерб на 100 тысяч рублей из-за добычи песка

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура во время проверки соблюдения законодательства об охране недр выявила факт причинения ущерба окружающей среде. Об этом сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, недропользователь незаконно добывала строительный песок за границами предоставленного организации по лицензии участка. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил более 100 тыс. руб.

Для возмещения вреда прокурор обратился в суд. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Организация должна возместить ущерб.

Руфия Кутляева