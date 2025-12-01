Молодежь из США 13–18 лет назвала новостные СМИ «необъективными» и «плохими»

84% американских подростков в возрасте 13–18 лет на вопрос о том, каким одним словом они могли бы описать современные новостные СМИ, ответили словом с негативной коннотацией: «необъективные», «сумасшедшие», «скучные», «фальшивые», «плохие», «угнетающие», «непонятные», «пугающие». Такие данные публикует AP со ссылкой на исследование News Literacy Project, в котором было собрано мнения более 750 подростков из разных штатов.

Более половины опрошенных высказали мнение, что журналисты часто выдумывают какие-то подробности или комментарии для своих материалов, платят своим источникам, публикуют проплаченные рекламодателями материалы или фотографии или видео, искажающие реальный контекст. Менее трети подростков считают, что журналисты исправляют допущенные ошибки, проверяют факты перед публикацией, собирают информацию из нескольких, а не одного источника, или пишут статьи в общественных интересах. Зато каждый третий на вопрос о том, что же журналисты делают хорошо, ответили «врут», «сообщают фальшивые новости», «занимаются газлайтингом», «вводят в заблуждение». Эксперты AP отмечают, что зачастую подростки просто повторяют мнение своих родителей или значимых взрослых, и к тому же выражение fake news («фальшивые новости», англ.) они очень часто слышат от президента США Дональда Трампа и членов его администрации. Это во многом повлияло на то, что молодые люди скорее будут искать новости в соцсетях, чем на новостных сайтах.

Алена Миклашевская