В Лениногорском муниципальном районе Татарстана на поставку детских новогодних подарков выделят 10,9 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В Лениногорском районе закупят детские новогодние подарки на 10,9 млн рублей

Фото: Александр Потапов, Коммерсантъ В Лениногорском районе закупят детские новогодние подарки на 10,9 млн рублей

До 23 декабря 2025 года подрядчику предстоит поставить 1 672 красных подарочных мешка, в каждом из которых будут наборы сладостей. Стоимость одного подарка составляет около 950 руб. В перечень сладостей входят зефир и печенье «Funny Cat» (или эквиваленты), десерты, мармелад, маршмеллоу, глазированные изделия, а также шоколад известных брендов: Milky Way, Skittles, Kinder, Snickers, Twix, Mars и другие кондитерские изделия.

Подарки будут доставлены по адресу управления по делам молодежи, спорту и туризму исполкома Лениногорского района. Закупка финансируется из местного бюджета.

