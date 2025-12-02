Группа ММК стала одной из самых наукоемких компаний России

Группа ММК (ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») вошла в топ-30 научно активных компаний России, составленный газетой «Ведомости». Для ММК синергия науки и производства — основа конкурентоспособности производимой продукции, обеспечивающая вклад компании в технологический суверенитет страны.

Для ранжирования издание изучило патентную активность 400 крупнейших по выручке компаний России, доходы каждой из которых превышали в 2024 году 40 млрд руб. Из них с учетом дочерних предприятий были отобраны 30 лидеров по числу охранных документов — патентов или свидетельств, удостоверяющих права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Группа ММК с показателем в 1,3 тыс. патентов заняла в рейтинге 13-е место.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) являются для компаний группы ММК важнейшим инструментом повышения качества продукции, расширения сортамента, улучшения клиентского сервиса, внедрения новых подходов к улучшению экологии. Эти направления деятельности прежде всего обеспечивают устойчивое развития бизнеса компании при высоком уровне социальной и корпоративной ответственности.

Центром рождения новых технологических решений и инновационных видов продукции является научно-технический центр (НТЦ) ММК. Одновременно НТЦ решает задачи ресурсосбережения, снижения себестоимости продукции и повышения ее качества. Специалисты Центра работают в тесной связке с технологами производственных подразделений, представителями служб контроля качества и сбыта. Разработка инновационных видов продукции также осуществляется в рамках договоров НИОКР с ведущими научно-исследовательскими организациями России. Критериями для вхождения в «научное» партнерство с ММК являются экономический эффект применения разработок и прогнозируемый высокий спрос потенциальных клиентов. Только в 2024 году совокупные инвестиции ММК в НИОКР составили 372,8 млн руб.

Высокотехнологичные разработки Магнитки, на многие из которых получены патенты на изобретения и промышленные образцы, многократно отмечались экспертным сообществом на крупных международных и российских форумах и выставках. Так, ММК неоднократно становился обладателем высших наград Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед». В этом году компания получила на этом престижном форуме три медали, представив одно изобретение и два цифровых продукта. Также не раз инновационные разработки ММК отмечались высшими наградами Международной выставки изобретений и дизайна IIDC в Гонконге. Ежегодно компания становится лауреатом Международной промышленной выставки «Металл-Экспо», получая золотые и серебряные медали за свои высокотехнологичные разработки в сфере производства металлопродукции.

В 2022 году коллектив из ученых и специалистов под руководством генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева был удостоен премии Правительства РФ в области науки и техники. Высокой госнаградой был отмечен глобальный проект по разработке, цифровизации и внедрении комплексных научно-технических решений при производстве стального проката нового поколения для базовых отраслей отечественной промышленности. Результаты работы получили 39 патентов в России и зарубежных стран и уже тиражируются на нескольких предприятиях.

ПАО «ММК»