Жителя Самары оштрафовали за запуск квадрокоптера в Сызрани

Ространснадзор привлек жителя Самары, владеющего квадрокоптером, к административной ответственности по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства». Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В сентябре житель Самары запустил беспилотный летательный аппарат (квадрокоптер) для видеофиксации технического состояния кровли ремонтируемого здания на территории Сызрани. Разрешение на полеты он не получил, службы организации воздушного движения не уведомил.

По информации ведомства, эти обстоятельства «создавали угрозу безопасности полетов и могли повлечь возникновение аварийных ситуаций, а также причинение вреда жизни и здоровью граждан».

Владельцу квадрокоптера назначили штраф в размере 30 тыс. руб.

Руфия Кутляева