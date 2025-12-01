В Оренбуржье обнаружен масштабный жертвенный комплекс ранних кочевников

Летом 2025 года Приуральская экспедиция Института археологии РАН продолжила раскопки на курганном некрополе «Высокая Могила — Студеникин Мар» в Оренбургской области, который состоит из пяти курганных групп, вытянутых на более чем 6 км. Основное внимание уделили группе «Высокая Могила», сообщили в археологическом учреждении.

В ходе раскопок исследовали курган диаметром 26 м и высотой 0,4–0,5 м, в центре которого нашли пустую яму. В межкурганном пространстве около кургана 1 группы «Высокая Могила» (диаметр 140 м, высота более 7 м) обнаружили железные удила, псалии и налобник с крючковидным навершием, которые, вероятно, относились к жертвенным комплексам. В пахотном слое нашли серебряную оковку деревянного сосуда и золотую нашивную бляшку с изображением головы и передней лапы тигра.

Возле другого кургана нашли обломки бронзового ковша-черпака и бронзового котла. Также обнаружили предметы уздечных принадлежностей, входивших в богатый жертвенный комплекс. Комплекс состоял из железных удила, роговых, железных, бронзовых и биметаллических псалий, железных подпружных пряжек и бронзовых украшений. Всего найдено более 100 предметов, включая бронзовые налобники разных типов и плоские круглые бляхи с орнаментом.

Значительная часть вещей, таких как ажурные прорезные налобники, плоские круглые орнаментированные бляхи с выступом посередине, некоторые украшения узды и другие предметы, на Южном Урале найдены впервые и имеют прямые аналогии в комплексах Северного Кавказа, Подонья и Северного Причерноморья.

Жертвенный комплекс стал самым богатым по количеству и разнообразию изделий среди некрополей ранних кочевников Южного Урала. Отмечается, что находки позволяют диагностировать новые черты в системе погребальной обрядности южноуральских номадов. Ученые сделали вывод, что большие курганы являются не только погребальными сооружениями, но и культово-ритуальными комплексами с системой жертвенных даров и постпогребальных обрядовых действий.

Евгений Чернов