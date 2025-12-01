В Самарской области пресекли незаконную организацию и проведение азартных игр

В Жигулевске возбудили уголовное дело в отношении четырех местных жителей, подозреваемых в совершении преступления по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

По версии следствия, в ноябре подозреваемые организовывали и проводили азартные игры в помещении, расположенном в селе Тимофеевка Ставропольского района. Незаконную деятельность пресекли сотрудники органов внутренних дел при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области.

Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Руфия Кутляева