В гараже в Ленобласти нашли тела двух взрослых и несовершеннолетней

Следственное управление СКР по Ленинградской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) по факту гибели двух мужчин и несовершеннолетней девочки, чьи тела были обнаружены несколько дней назад в автомобиле, находившемся в гараже в поселке Камышовка Выборгского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в гараже также находилась еще одна несовершеннолетняя. Девочка была обнаружена в тяжелом состоянии и госпитализирована с диагнозом «токсическое действие двуокиси углерода».

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В осмотре участвовали следователи, криминалист, сотрудники полиции, эксперт и представители МЧС.

Назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, которые могли способствовать трагедии.

Артемий Чулков