Задержан организатор рейдерского захвата земли в Северной Осетии

Следователи Следственного комитета по Северной Осетии-Алания задержали мужчину, который скрывался 12 лет после рейдерского захвата компании. Он обвиняется в мошенничестве на сумму свыше 18 млн руб., подделке документов и фальсификации реестров. Полицейские нашли его 28 ноября 2025 года в Адыгее, сообщает пресс-служба СУ СКР по РСО-А.

В июне 2011 года обвиняемый подделал решение учредителя и директора коммерческой организации. На его основе внесли ложные данные в ЕГРЮЛ: уволили настоящего директора и назначили подставное лицо, которое ничего не знало о планах. Захватив контроль, мужчина оформил фиктивные договоры и перевел деньги на счета своих фирм.

Преступник похитил более 18 млн руб. из-подконтрольных структур. Он ушел от правосудия сразу после атаки и попал в федеральный розыск с 2013 года. Следователи второго отделения по особо важным делам вели дело по статьям 327, 159, 185.5 и 170.1 УК РФ.

Сотрудники полиции вычислили беглеца в Республике Адыгея. Они доставили его во Владикавказ к следователю СК. Суд по ходатайству избрал арест на срок содержания под стражей. Расследование продолжается. Следователи собирают доказательства и фиксируют детали. Они проверяют все переводы и подложные бумаги для полного установления ущерба.

Станислав Маслаков