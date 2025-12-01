Кибермошенники ставят блок

Мошенники начали выманивать деньги, блокируя гаджеты Apple через сторонний аккаунт Apple ID. Злоумышленники предлагают пользователям временно войти в чужой аккаунт под предлогом установки игр, активации скрытого контента, разблокировки премиум-подписки или получения скидки, сообщили в пресс-службе управления по борьбе с киберпреступностью МВД России.

После ввода логина и пароля от чужой учетной записи на личном устройстве мошенники включают функцию «Найти iPhone», переводят смартфон в режим «Потерян» и полностью блокируют доступ. Далее владельцу приходят требования перевести деньги за разблокировку, нередко — с угрозами удалить данные или распространить личную информацию. Впрочем, через вход в сторонний Apple ID в России происходит и установка банковских приложений. Есть ли другие пути их установки на телефон? На этот вопрос ответил консультант по интернет-безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий: «Таковы правила магазинов мобильных приложений, установленных Apple либо Google, и обойти их можно только через аккаунт, в рамках которого на смартфон пользователя загружается некое приложение якобы для тестовых целей. Для того чтобы этот режим реализовать, необходимо выходить из своего аккаунта и заходить в аккаунт разработчика, под которым и осуществляются все операции.

Как раз для массовой истории, когда банковские приложения заблокированы в AppStore и GooglePlay и надо их как-то устанавливать, такая схема и работает. Мошенники о ней знают и ею пользуются.

Конечно, есть еще ряд других вариантов, которые применяются банками, например, в отношении своих привилегированных клиентов. Там не требуется выходить из своего аккаунта и заходить в какой-то другой, но эта история совсем не массовая. Применяется она только для очень ограниченного количества пользователей, тех, кто держит на счетах крупные суммы и точно не будет заниматься вот такого рода техническими манипуляциями. При этом маркеров, которые помогли бы опознать мошенническую схему, как таковых нет. Технически хороший фишинг практически невозможно обнаружить на глаз. Если злоумышленники каким-то образом пытаются атаковать конкретного пользователя, выявить это даже с помощью технических мер сложно. Поможет только критическое мышление и заданный себе вопрос: что это и зачем нужно?»

Если мошенникам все же удалось получить доступ к устройству, то первым делом следует обращаться в техподдержку Apple, подчеркнул главный редактор Itzine.ru Сергей Кузнецов: «Первое действие — переходить на сайт iforgot.apple.com и связываться с техподдержкой Apple, чтобы сообщить о невозможности воспользоваться своим аккаунтом, так как был осуществлен вход в чужой. Техподдержка по-прежнему обслуживает российских пользователей, никаких проблем с этим нет. Компания Apple полностью покрывает все свои обязательства. Более того, техподдержка работает на русском языке. Если вы позвоните по соответствующему номеру телефону, то это будет стоить каких-то денег, так как речь идет о роуминге. Нужно уточнить информацию у своего оператора, но при этом вы свяжетесь с командой, которая сидит в ОАЭ. Там есть русскоязычные сотрудники, и когда вас идентифицируют, то все вполне решится. Да, это займет несколько дней, скорее всего, от одного до трех, пока Apple будет разбираться. У вас запросят много разной чувствительной информации, в том числе данные банковской карты, серийный номер, может быть, чек о покупке, если он у вас есть. Но при этом если корпорация убедится, что вы действительно владелец телефона, не просто его нашли или украли, то они помогут вам вернуть доступ к нему».

Столичные сервисы предлагают восстановление заблокированных iPhone, но стоимость зависит от модели и нередко превышает 30 тыс. руб. Эксперты, опрошенные “Ъ FM”, отмечают, что для разблокировки устройство часто приходится вскрывать. При этом, по их словам, новые модели настолько «зачипованы», что даже замена, например, аккумулятора без последствий практически невозможна.

Андрей Дубков